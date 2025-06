Con il rinnovo di De Gea, Terracciano è ai saluti. Martinelli-Fiorentina, presto l'incontro per il futuro. E Christensen?

Una delle certezze da cui la Fiorentina riparte è sicuramente il suo portiere, David De Gea. Lo spagnolo ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2028 ed è il punto fermo della squadra. Come gestire il resto del reparto? La Nazione fa il punto della situazione dei portieri alle spalle dello spagnolo, a partire da Pietro Terracciano, che è ai saluti con la Fiorentina. Il contratto scade nel 2026 e non sarà rinnovato, dunque è più che probabile una sistemazione già questa estate.

E Martinelli? Lo stesso ragazzo ha accennato a un incontro con la Fiorentina per il futuro, che dovrebbe avvenire prima che il calciomercato entri nel vivo (più o meno per l'arrivo di Pioli). Sensazioni contrastanti sull'ipotesi prestito. Per Oliver Christensen, invece, non ci sono molte opzioni: l'addio è la cosa più probabile, a meno che non accetti un ruolo da terzo portiere.