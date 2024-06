Tutto tace sul fronte Duncan. Il ghanese pronto a dire addio dopo quattro anni: la situazione

La scadenza del contratto di Alfred Duncan si avvicina e dal fronte Fiorentina non è giunta alcuna novità sul futuro del ghanese classe ’93, destinato a lasciare Firenze dopo 4 anni e mezzo. Il centrocampista scuola Inter è arrivato in viola nel gennaio del 2020 e da lì ha totalizzato 126 presenze con la casacca gigliata, realizzando 6 gol complessivi.

Non esercitata l’opzione per trattenere il ghanese

La Fiorentina aveva in mano un’opzione per prolungare il contratto di Duncan fino al 2025, ma non l’ha esercitata. Diversamente da Kouame, il centrocampista africano non farà parte della rosa viola nella stagione 2024-2025, salvo clamorose sorprese. Un addio sereno, con Duncan che a 31 anni è pronto ad iniziare una nuova avventura, forse anche all’estero.

Una storia d’amore agrodolce

Il ghanese è arrivato dal Sassuolo per una cifra vicina ai 16 milioni di euro, e il suo rendimento è stato piuttosto altalenante nelle stagioni in viola, tanto che il giocatore passò anche in prestito al Cagliari giocando metà stagione in Sardegna nell’annata 2020-2021. Adesso la dirigenza viola dovrà ridisegnare la mediana, in considerazione anche degli addii per fine prestito di Lopez e Arthur.