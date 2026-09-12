Colpaccio del Cagliari a Bergamo. I sardi vincono e volano in zona Europa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminata la partita tra Atalanta e Cagliari a Bergamo, con l'anticipo del sabato che ha offerto un risultato a sorpresa.
La partita
Vincono i sardi per 2-1 fuori casa. Ad aprire le marcature la sorpresa Mendy, che continua a segnare. Scamacca risponde al vantaggio ospire e sigla il pari, ma al 61esimo è l'ex di turno Daniel Maldini a fissare il risultato sull'1-2 finale. Vince il Cagliari, che vola momentaneamente in zona Europa.
La nuova classifica
La nuova classifica: Lazio 10, Inter 9, Roma 9, Cagliari 9, Milan 8, Como 7, Juventus 7, Frosinone 7, Atalanta 6, Udinese 4, Sassuolo 4, Napoli 3, Lecce 3, Torino 3, Fiorentina 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Genoa 1, Venezia 0.
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