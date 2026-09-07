Fazzini mette lo zampino nella vittoria del Cagliari, mentre il Lecce recrimina. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A
Alla Unipol Domus è il Cagliari ad aggiudicarsi la sfida contro il Lecce con il punteggio di 1-0, con la vittoria che porta la firma anche di Jacopo Fazzini: l'ex giocatore della Fiorentina è infatti stato autore dell'assist decisivo
La partita
A decidere l'incontro è stata una rete di Daniel Maldini al 29' del primo tempo, bravo a girare in rete di testa un pallone arrivato da un preciso cross di Jacopo Fazzini. Durante la ripresa i padroni di casa hanno gestito il vantaggio sfiorando in più occasioni il raddoppio, pur lasciando la gara aperta fino agli ultimi istanti. Nel recupero, al 94', c'è stato un momento di forte tensione per un potenziale rigore assegnato al Lecce, poi revocato dall'arbitro dopo il controllo al VAR. Con questo successo il Cagliari sale a quota 6 punti in classifica, mentre il Lecce colleziona il secondo stop del suo campionato.
La classifica di Serie A
La nuova classifica: Inter 9, Roma 9, Como 7, Juventus 7, Milan 7, Lazio 6, Atalanta 6, Cagliari 6, Frosinone 6 Udinese 4, Sassuolo 4, Napoli 3, Lecce 3, Torino 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Venezia 0, Genoa 0, Fiorentina 0.