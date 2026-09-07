UFFICIALE: sarà Vanoli-bis. La Fiorentina ritrova l'artefice della salvezza dello scorso anno

Mancava veramente solo l'ufficialità, al termine di ore concitate che hanno visto prima l'esonero di Fabio Grosso e poi le voci sul suo successore. Ma la Fiorentina aveva già deciso, ed ora è arrivato il comunicato a conferma.

Il comunicato della Fiorentina

Sarà Paolo Vanoli l'allenatore della Fiorentina a partire da oggi, come si legge nella nota ufficiale del club gigliato. “ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento”.

Firmato il contratto

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico di Varese ha firmato un biennale con la società gigliata. Si riapre dunque una storia chiusa nello scorso finale di stagione.