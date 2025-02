Biraghi cerca casa e spunta anche un'altra pretendente: operazione legata al trasferimento di Zalewski?

Nicola Zalewski è da mesi in uscita dalla Roma e il suo destino potrebbe incrociarsi con quello di Cristiano Biraghi. L'esterno polacco classe 2002 è pronto a passare all'Inter, trattativa chiusa coi nerazzurri e visite mediche in arrivo per il giocatore nato a Tivoli.

Per Biraghi non c'è solo il Verona: interesse dalla capitale

Ecco che Biraghi può diventare un'opportunità per la Roma, come scrive Orazio Accomando di Dazn. Sul classe ‘92 viola c’è forte anche l'interesse del Verona: da capire quale sarà la prossima destinazione dell'(ormai ex) capitano viola.