La formazione della Fiorentina Primavera: le assenze costringono Galloppa a mescolare le carte. Occasione dal 1' per Mazzeo

Il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto l'undici titolare che tra poco meno di mezzora scenderà sul terreno di gioco dello Stadio Curva Fiesole contro la Sampdoria. Da Segnalare le assenze dei tre gioielli della formazione gigliata - ovvero Harder, Caprini e Rubino - tutti aggregati con la prima squadra di Palladino, oltre a Balbo rientrante dal campionato Sudamericano Sub 20. I viola ripropongono un classico 4-3-3 con Vannucchi in porta, con davanti a se la catena difensiva composta da Kouadio, Baroncelli, Romani e Scuderi. In mezzo al campo Gudelevicius in cabina di regia con Ievoli e Keita ai suoi lati. In attacco l'inedito tridente composto da Bertolini-Braschi-Mazzeo, con quest'ultimo che ha un’occasione da titolare.

Questa la formazione titolare della Fiorentina:

Fiorentina (4-3-3) Vannucchi; Kouadio, Baroncelli, Romani, Scuderi; Ievoli, Gudelevicius, Keita; Bertolini, Braschi, Mazzeo.