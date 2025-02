Continua il periodo nero della Fiorentina Femminile: contro l'Inter De La Fuente colleziona la quarta sconfitta in cinque partite

Continua il periodo nero della Fiorentina Femminile di Sebastian De La Fuente, che questo pomeriggio colleziona la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Le gigliate questo pomeriggio erano attese dall’importante trasferta di Milano contro l’Inter, considerato un vero e proprio scontro diretto per la Champions League, sfida fondamentale per capire le reali ambizioni della squadra ma il risultato finale non lascia alibi: al novantesimo le padrone di casa vincono 2-0.

La Fiorentina non sa piu vincere, e adesso rischia grosso

Alle nerazzurre sono sufficienti un gol per tempo. Nella prima frazione di Gara l’Inter sblocca la partita dopo pochi minuti: è Cambiaghi al 6’ a mettere la gara in discesa per le padrone di casa. Nella ripresa invece è Maguli al 72’ a mettere una pietra definitiva sulla sfida. Manca ancora molto al termine della regular season, ma se la Fiorentina dovesse mantenere questo trend prende quota la possibilità di dover partecipare alla poule retrocessione. Qualcosa che, nell’anno del ritorno in Champions League, in termini di risultati risulterebbe un vero e proprio fallimento.