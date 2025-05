Ultimissima chance per Beltran o Zaniolo? Sia loro che Gudmundsson rischiano di svuotare l'attacco viola in estate

Domani a Udine Palladino ritroverà il suo attacco al completo dopo un paio di settimane di grossa emergenza, rintuzzata in qualche modo da Kean. Finite le squalifiche di Beltran e Zaniolo e al rientro anche Gudmundsson, dopo gli zero minuti tra Venezia e Bologna.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, in particolare per i primi due quella con i friulani potrebbe essere l'ultimissima chance di lasciare qualche segnale, anche se per l'ex atalantino il destino sembra comunque segnato. Tutti e tre però hanno posizioni in bilico e rischiano davvero di svuotare l'attacco viola la prossima estate.