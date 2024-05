Italiano-Bonaventura: Il Bologna punta a fare doppietta

Vincenzo Italiano resta davanti a tutti per quanto riguarda la corsa alla panchina del Bologna, dopo i saluti di Thiago Motta. A scrivere queste cose sul conto dell'attuale allenatore della Fiorentina, è il Corriere dello Sport-Stadio.

Il primo per il dopo Motta

Italiano è il primo allenatore al quale ha pensato lo stato maggiore del Bologna quando ha capito che Thiago Motta difficilmente sarebbe rimasto. Un mesetto fa, si legge ancora sul quotidiano sportivo, i capi rossoblu avevano parlato sia con il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, che con il procuratore del tecnico, Fali Ramadani, per conoscere le intenzioni della società viola e per capire se poteva esserci la disponibilità da parte dello stesso Italiano nei confronti del Bologna.

Doppietta con Bonaventura

E Italiano potrebbe non essere il solo a passare dalla Toscana in Emilia. Sempre sulla fonte citata si fa il nome di Giacomo Bonaventura. Il 34enne è in scadenza di contratto con la Fiorentina, l'allenatore lo stima molto e può essere impiegato in più ruoli dal centrocampo in su. Per questi motivi potrebbe diventare una carta importante per i rossoblu anche per la Champions League.