Cabral al passo d'addio col Benfica: i lusitani per sostituirlo pensano ad un obiettivo della Fiorentina

Il Benfica in questa finestra di mercato potrebbe cedere l’attaccante Arthur Cabral, acquistato dalla Fiorentina per 20 milioni di euro, che sarebbe molto vicino a tornare in patria per vestire la maglia del Botafogo.

Il Benfica, per sostituire Cabral, pensa a un obiettivo della Fiorentina

Il club è alla ricerca di un sostituto che possa affiancare il greco Pavlidis nella seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da A Bola il Benfica avrebbe messo nel mirino un attaccante che milita in Italia, puntato anche dalla Fiorentina.

Si tratta di Cristian Shpendi, classe 2003 che con la maglia del Cesena ha messo a segno 12 reti in 21 presenze fra campionato e Coppa Italia. Un profilo che piace molto al club portoghese poiché rappresenta un giocatore di prospettiva. Il club romagnolo per il suo centravanti chiede però 15 milioni di euro, una cifra che ha fatto fare un passo indietro a diversi club, fra cui proprio alla Fiorentina.

Un amore mai veramente sbocciato

Mentre il Benfica fa le sue valutazioni in entrata, in uscita è ormai al passo d'addio Cabral. L'ex viola non è mai riuscito a convincere appieno il pubblico di Lisbona, finendo all'ombra di Pavlidis in questa stagione.