Prima giornata all'attivo per Parisi al Viola Park, dove si vedono anche due ospiti speciali

Prima giornata di allenamento vero e proprio per Fabiano Parisi, che dopo essersi recato qualche giorno fa al Viola Park per le firme con la società viola, oggi è presente per muovere i primi passi in maglia gigliata.

All'allenamento della Fiorentina, solo come ospiti, oggi sono presenti anche Salvatore Sirigu, portiere che ha detto addio ai viola da svincolato a inizio del mese, e Antonin Barak, che si sta godendo gli ultimi momenti di vacanza dopo gli impegni con la nazionale ceca.