Ferrari: "La Fiorentina e Commisso sono con Palladino. Quando Pradè parla lo fa per spronare il gruppo"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è stato intervistato da Sky prima della partita dei viola contro il Panathinaikos.

“Chi non vive al Viola Park non può vedere quanta unione ci sia in questo gruppo. La società e Commisso, sono con Palladino. Le parole di Pradè? Quando il ds parla lo fa per spronare tutto il gruppo”.

Su Kean: “Gli abbiamo tolto i punti. E' arrivato a Firenze con grande voglia e si è trovato bene con noi. Diamo merito al gruppo e all'allenatore per questo. Speriamo che continui così”.