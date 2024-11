Pongracic rimane in panchina nella sconfitta della sua Croazia in Scozia: un ex viola segna un gol decisivo contro la Svizzera

La Croazia esce sconfitta dalla trasferta in Scozia nella gara di Nations League per 1-0. A decidere la gara per i padroni di casa è stato McGinn con un gol all'86', con gli avversari rimasti in dieci per l'espulsione al 43' di Sucic. In ottica Fiorentina va segnalato che il difensore Marin Pongracic è rimasto in panchina per tutta la gara, rimandando quindi il suo ritorno in campo dopo l'infortunio anche con la Nazionale croata.

Gol di un ex viola in Svizzera-Serbia

In Svizzera-Serbia è andato invece a segno all'88' un ex viola, ovvero il terzino Aleksa Terzic su assist di un'altra conoscenza viola, ovvero l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Con questo gol la Nazionale serba ha pareggiato per 1-1 dopo che per gli elvetici aveva segnato dieci minuti prima Amdouni.

Classifica nei gironi

La Croazia nonostante la sconfitta resta seconda nel Gruppo 1 a quota 7, mentre la Serbia è terza nel Gruppo 4 con 5 punti in classifica, con la Danimarca seconda a 7 e la Svizzera ultima a 2.