L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è stato intervistato da DAZN al termine della partita persa contro il Venezia.

“Ho rivisto il primo gol del Venezia e c'è un tocco di mano - ha detto - Era un gol da annullare. La nostra sensazione era che ci fosse e fa dispiacere perché questi episodi indirizzano una partita. E' un errore abbastanza grave che ha deciso una rete. Ci gira anche male perché abbiamo reagito bene dopo lo svantaggio, abbiamo preso un palo interno e sull'azione successiva abbiamo preso il 2-0”.

E poi: "Ci tenevamo tanto, anche oggi i ragazzi hanno dato tutto e non posso dirgli niente. Adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Giocare ogni tre giorni ti fa perdere energie mentali e fisiche. Ho cercato di recuperare, perché giovedì per noi è stata una batosta. Secondo me ci siamo riusciti, perché la partita l'abbiamo fatta, ci è mancata vivacità. Però credetemi quando dico che i miei ragazzi hanno dato tutto, anche quelli che sono entrati. C'è tanto dispiacere e bisogna accettare questo verdetto del campo".

Infine: "Dobbiamo vedere se non andiamo nelle coppe. Ci sono due partite e possiamo anche approfittare di altri passi falsi. Invito i miei ragazzi a fare due partite al cento per cento e vedremo il verdetto all'ultima giornata. Non sono legato ai soldi e ai contratti, faccio questo lavoro con passione e orgoglio. Sto dando tutto per la società e per i ragazzi. E lo farò sempre perché vengo pagato per questo e l'obiettivo è arrivare nelle coppe e la squadra se lo merita".