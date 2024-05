Non solo Osimhen, Calzona potrebbe avere altre assenze importanti per la trasferta di Firenze

Come ormai noto, Victor Osimhen non sarà della partita contro la Fiorentina. L'attaccante nigeriano del Napoli salterà la trasferta di Firenze a causa di un problema muscolare. Ma Calzona potrebbe avere a che fare con altre assenze. Vediamo di chi si tratta:

La nota del Napoli

“Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello”.

Non solo Osimhen…

“Successivamente il gruppo è stato impegnato in seduta tecnico tattica e partitina finale. Zielinski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Mario Rui lavoro personalizzato in palestra e campo. Osimhen ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lindstrom si è allenato in gruppo”.