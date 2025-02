Durante un collegamento con Toscana TV, l’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi ha parlato di varie tematiche dell’attualità gigliata, spaziando tra il campo e il mercato invernale appena conclusosi.

‘La Fiorentina sta costruendo una squadra di livello top’

“Avevo detto che Pradè ci avrebbe stupito sul mercato, e l’ha fatto così come nello scorso mercato estivo. Sono molto contento, sono arrivati grandi giocatori, prime scelte e non seconde: un mercato importantissimo quello della Fiorentina. Il miglior acquisto non saprei dirlo, quello più utile è sicuramente Fagioli, perchè ricopre un ruolo che alla Fiorentina è un po’ mancato, soprattutto dopo la perdita di Bove. Zaniolo intriga, così come Folorunsho e Ndour. Sono arrivati calciatori giovani per costruire il futuro. Zaniolo e Kean sono sempre stati molto legati, voglio vederli all’opera e vediamo come ci stupirà Palladino”.

‘Palladino avrà scelte importanti anche dalla panchina’

“Penso che Zaniolo e Fagioli siano i calciatori con maggiori possibilità di diventare titolari inamovibili nella Fiorentina, tuttavia una squadra per arrivare in alto ha bisogno di calciatori che possano subentrare e far rifiatare gli altri. Un qualcosa che prima del mercato mancava, ora Palladino avrà scelte importanti dalla panchina; la Fiorentina ha grandi giocatori e sta piano piano diventando una squadra di livello top, esce rinforzata dal mercato. Presto per parlare di Champions League, se l’obiettivo come detto da Palladino è migliorare quanto fatto all’andata...la Fiorentina potrà dire la propria. Non so se sarà Champions o Europa League, la Conference penso sia già acquisita. Attenzione al Bologna dietro, però, e anche alla Roma”.

“Su Kayode avrei puntato ancora, lo avrei tenuto. È giovane ed ha margini di crescita: giusto però che vada a giocare. Sugli altri partenti francamente non ho grandi rimpianti. Sottil? Palladino probabilmente ha altre idee, ora di esterni non ne sono rimasti, significa anche che il calciatore ha capito che aveva poco spazio ed è andato al Milan. Le qualità le ha sempre avute, il difetto è che non ha avuto un buon rapporto con la tifoseria, forse era finita la scintilla…se ritroverà se stesso è un calciatore che può fare la differenza. Non ho capito molto però la scelta del Milan, per lui però, ben venga. Manca un vice Kean? Ha bisogno di tranquillità, mettergli accanto qualcuno che potesse dargli fastidio penso fosse deleterio, la Fiorentina ha in rosa gli uomini per arrangiarsi qualora mancasse Kean. Sta facendo molto bene, giusto non cambiare gli equilibri”.

“La formazione viola oggi contro l’Inter? Un rebus. Palladino dovrà tirar fuori qualcosa di interessante. Essendoci a disposizione Cataldi giocherei con un centrocampista in più al posto di Colpani, le alternative sono comunque pochissime. Ho però ottime sensazioni per la gara, la squadra si è ritrovata, c’è entusiasmo dopo due vittorie di fila, vedo un clima di positività".