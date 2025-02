Sul proprio canale YouTube Fabio Caressa ha spaziato sulle sessioni di mercato delle varie squadre di Serie A, parlando anche delle scelte fatte dalla Fiorentina.

‘Il nucleo italiano è importante e la Fiorentina…’

“Bene la Fiorentina che ha puntato sugli italiani, da Folorunsho a Zaniolo, che evidentemente Gasperini aveva perso le speranze di recuperare a pieno. In viola proverà a rialzarsi e sarà il caso che faccia bene, altrimenti le avventure non positive di fila si accumulano un po’ troppo, malgrado gli infortuni. Il nucleo italiano è importante per trasmettere il pensiero, per far capire cosa vuol dire il marchio, cosa significa andare a giocare a Lecce, che non è come giocare il derby Milan-Inter. Sono aspetti importanti. Resto perplesso dalla Roma che ha preso due riserve in difesa e ancora tanti stranieri, così come da altre squadre che lottano per non retrocedere, che hanno preso calciatori che dovranno adattarsi al calcio italiano”.

‘Troppi stranieri in Italia. Corvino ha fatto una cessione importante ma il Lecce perde tanto’

“Siamo sicuri che in Italia abbiamo bisogno di tutti questi calciatori stranieri con poco minutaggio oltretutto? Non c’è un calciatore in Italia o un giovane da far crescere? Penso che molti dei calciatori arrivati in questo mercato tra 6 mesi non li vedremo più. Poi magari Ranieri conosce benissimo i calciatori presi dalla Roma, si fida ciecamente, e va benissimo così. Corvino ha fatto una cessione come quella di Dorgu che una società come il Lecce deve fare, perchè le vale tantissimo, ma anche una perdita importante”.