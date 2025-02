L'ex tecnico dell'Inter Corrado Orrico ha parlato a Lady Radio in vista della sfida tra la Fiorentina e i nerazzurri milanesi di oggi, toccando varie tematiche a tinte viola, ma non solo.

‘Palladino l’opposto di Italiano, la Fiorentina può fare risultato oggi'

“Cosa mi aspetto? Dobbiamo chiederlo a Inzaghi e Palladino. Sulla carta la forza globale dell'Inter è spaventosa. La Fiorentina però ha le sue carte da giocare e se i nerazzurri non avessero la miglior giornata potrebbero fare risultato. Palladino mi piace, ha avuto un compito difficile nel sostituire Italiano. L'ex tecnico viola si contraddistingueva per la sua negazione di un'organizzazione difensiva per la Serie A, mentre Palladino invece è opposto per organizzazione di gioco. Ora la Fiorentina è molto più equilibrata, non ha veemenza nella riconquista di palla né in fase offensiva. Però è molto più organizzata nel gestire le ripartenze".

‘La Fiorentina ha preso due scommesse, non due certezze’

“Zaniolo? Se si tratta di provarlo a rigenerare e far maturare velocemente Fagioli, può andar bene: si tratta però di scommesse, non certezze. Hanno qualità, ma Zaniolo è confuso da qualche anno, ha buttato via un avvio di carriera entusiasmante. Fagioli ha tecnica ed eleganza ma gli servono più rabbia agonistica e dinamismo per giocare a certi livelli. Due calciatori che per un verso o per un altro devono accrescere le loro capacità”.