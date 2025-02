Christian Kouamé ha lasciato la Fiorentina in questa finestra di mercato invernale, accasandosi all'Empoli in prestito secco fino a giugno nell'ultimo giorno di mercato. Oggi l'attaccante ivoriano si è presentato come nuovo giocatore azzurro in conferenza stampa, rispondendo anche a una domanda sul suo addio ai viola, sottolineando il suo affetto per Firenze e la Fiorentina.

‘Empoli mi piaceva da tempo, soluzione ottima anche per la mia famiglia’

"A inizio mercato ho ricevuto chiamate da diverse squadre, era un periodo in cui giocavo meno e mi sono preso il tempo di valutare bene tutto. Sono uno al quale piace competere e la scelta di Empoli mi è piaciuta subito: non è lontana da Firenze, quindi era conveniente anche per la mia famiglia visto che ho i figli che vanno a scuola qui; spostare tutti non era facile e ho preso questa decisione anche per loro. Però, oltre a questo, Empoli mi piaceva già da tempo, mi avevano cercato anche in passato e quando è arrivata l'occasione non ho esitato a venire qua".

‘La Fiorentina mi ha preso da ’rotto', le sarò sempre grato'

"Quando sono arrivato in Italia ho cominciato da Sesto Fiorentino, e da lì poi ho girato: da Genova a Sassuolo, e poi sono rientrato. L'ho sempre detto, Firenze è casa mia e lo sarà sempre, mi sono sempre trovato bene e la società mi ha dato fiducia, mi ha permesso di giocare in Europa con la Conference League, di andare in nazionale e vincere la Coppa d'Africa. Porterò sempre nel cuore Firenze, la Fiorentina mi ha preso da rotto, avevo il crociato fuori uso mi hanno dato tanto. La porterò sempre con me".