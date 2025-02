La Fiorentina Primavera ieri è stata eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia dal Cagliari, uscendo di scena dalla competizione in cui è campione in carica e che ha vinto ben 5 volte negli ultimi 6 anni. La squadra di Galloppa ha ceduto ai rigori, perdendo 3-4 nel conto dei tiri dal dischetto, e 5-6 nel conto totale, in virtù del 2-2 dei regolamentari.

Amare le parole nel post gara del tecnico Daniele Galloppa e del capitano Mattia Ievoli, che si sono espressi così dopo l’eliminazione dal torneo:

‘Meritavamo di più, ci siamo complicati la vita’

Galloppa: “La sconfitta insegna sempre qualcosa. Dobbiamo essere più bravi su alcuni dettagli, ci siamo complicati la vita dal niente. Non dobbiamo perdere la testa ma condurre la partita in maniera ordinata. Peccato perchè meritavamo sicuramente più noi, ma i rigori sono una lotteria ed è andata così”.

‘La sconfitta fa male ma ci aiuterà per il futuro’

Ievoli: “Non è bastata la reazione, siamo stati bravi a recuperare due gol di svantaggio facendoci forza. Ai rigori purtroppo è un’altra partita. La sconfitta ci fa molto male ma ci aiuterà per il futuro che verrà. La testa è già alla prossima sfida con la Roma, una gara molto importante in cui cercheremo di far bene come sempre”.