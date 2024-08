Flebili speranze per la pista Tessmann

In arrivo il primo colpo per il centrocampo per Raffaele Palladino, con Amir Richardson pronto ad arrivare a Firenze all'inizio della prossima settimana. Il franco-marocchino, però, non sarà l'unico colpo del mercato viola per il reparto centrale.

Come scrive Repubblica ci sarebbe ancora da tenere d'occhio la pista che conduce a Tanner Tessmann del Venezia, ancora non del tutto tramontata dopo i problemi con i suoi agenti. La Fiorentina, però, sta anche guardando altrove per rinforzare il centrocampo.