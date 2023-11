Gonzalez sfida chi ha snobbato Firenze. Serve vincere per invertire un ruolino di marcia da incubo e riprendere la direzione dell'Europa

La Nazione di oggi mette in evidenza i tanti spunti di questo Fiorentina-Bologna in programma oggi. Uno è carisma di due allenatori, Italiano e Thiago Motta che incrociano bene preparazione, motivazioni e ambizioni delle loro squadre. Poi c’è il duello ad alta velocità sulle corsie esterne che metterà a confronto la qualità di Gonzalez con quella di un Orsolini che mentre Firenze lo sognava, a detta sua lui stesso invece la snobbava.

La nuova occasione per Nzola

Ma soprattutto c’è un dettaglio che la Fiorentina e Italiano devono risolvere in fretta, ed è l’astinenza da gol che sta condizionando la stagione di Nzola e di Beltran. Questo si traduce nell’ennesima occasione per l’ex Spezia. Sarà infatti lui a giocare la partita contro i rossoblù, dato che l’argentino sarà in tribuna, fuori dai convocati e indisponibile per una botta al costato accusata contro la Juventus.

Vincere per riprendere la direzione dell'Europa

Per la Fiorentina inoltre spuntarla nel Derby dell’Appennino avrebbe davvero un valore doppio. Primo, perché le tre sconfitte incassate nelle ultime tre partite è un ruolino di marcia da incubo. Secondo, perché fermare e battere questo Bologna significherebbe riprendere davvero la direzione dell’Europa.