Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla della gara tra stati d'animo opposti di oggi pomeriggio tra Fiorentina e Bologna. Nel caso dei viola, scesi dalla zona Champions in poco tempo all’ottavo posto, è chiaro che c'è qualcosa non va. Dall'altra parte invece se a grandi passi, senza inciampare mai, arrivi a conquistare un posto al sole europeo, è ovvio che sei in grande fiducia.

Due momenti per diversi per le due squadre

La Fiorentina e Italiano vivono un momento non che non si aspettavano, dato che si sono smarriti i gol e i risultati. Le tre sconfitte di fila in campionato senza segnare hanno lasciato una ferita profonda nonostante le parole del tecnico viola. Se poi si aggiunge che con la Lazio e ancora di più con la Juventus la gara è stata dominata e poi persa, la depressione è dietro l’angolo.

Le soluzioni da trovare fin da questa partita

Italiano è quindi chiamato a trovare soluzioni diverse per rianimare la Viola: l’unica consolazione è che almeno Nzola si è ri-sbloccato, col rigore al Cukaricki. Ma è Gonzalez l’uomo su cui puntare, e vista la sua forma deve fare in modo di metterlo più vicino alla porta. Sarà un Derby dell'Appennino da bivio, per ripartire o per volare ancora più alto a seconda.