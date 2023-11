La probabile formazione del Bologna: Thiago Motta si affida al suo bomber contro i viola. C'è anche l'ex obiettivo Orsolini

Thiago Motta prepara l'undici titolare per sfidare la Fiorentina al Franchi questo pomeriggio. Pochi dubbi per l'allenatore del Bologna che in avanti si affiderà al trio Orsolini, Ferguson e Saelemaekers, a supporto dell'unica punta Zirkzee.

Modulo speculare a quello della Fiorentina, con i rossoblù che proporranno un 4-2-3-1.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.