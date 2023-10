Al Magazine della Lega Serie A ha parlato il trequartista dell'Empoli Tommaso Baldanzi, obiettivo di mercato della Fiorentina, intervenendo sul cambio di passo che ha avuto la squadra toscana dall'arrivo di Andreazzoli e sul suo futuro. Queste le sue parole:

"Il Mister ha tanta esperienza, è un grande allenatore, io gli devo tantissimo perché lui mi ha fatto esordire in Serie A. Si è visto un miglioramento soprattutto sull’aspetto della testa, eravamo un pò giù in quel periodo per colpa nostra e non dell’allenatore precedente. Sono contento, spero di fare punti nelle prossime partite. Crediamo nella salvezza e ci puntiamo molto come i nostri tifosi. Daremo tutto per raggiungere questo obiettivo.

Il mio futuro? Spero di arrivare il più in alto possibile, ovviamente dipenderà dal corso degli anni prossimi. Ci metto tutto me stesso nel lavoro quotidiano per arrivare a certi obiettivi futuri”.