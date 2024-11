Il figlio d'arte Maldini fa gola a tanti in Italia e Palladino chiede alla Fiorentina una mossa "alla Colpani". La situazione

Daniel Maldini, il figlio d'arte che si è messo in mostra con la maglia del Monza, fa gola a tante squadra in Italia. Dietro le quinte della sua esplosione c'è un nome che a Firenze si conosce ormai bene: Raffaele Palladino. Il tecnico viola, infatti, lo ha avuto per sei mesi lo scorso anno, quando a gennaio Maldini dopo il prestito all'Empoli è passato al Monza.

Sei mesi e un feeling speciale, che Palladino vorrebbe provare a ritrovare anche a Firenze, una mossa di mercato che potrebbe ricordare quella fatta con Andrea Colpani. Come riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, infatti, la Fiorentina sarebbe tra le squadre che ha chiesto il trequartista al Monza. Su di lui ci sono anche Napoli, Atalanta e Lazio. La clausola per le italiane è di 12 milioni e il Milan ha una percentuale del 50% sulla futura rivendita.