Cerofolini si fa autogol e il Lecce pareggia a Frosinone. Nicola cade per la prima volta, Ranieri sbanca Empoli: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due partite nella domenica pomeriggio di Serie A. Frosinone-Lecce è terminata in pareggio, un 1-1 che ha visto protagonista in negativo l'ex portiere viola Michele Cerofolini, autore di un'autorete sfortunata sul rigore sbagliato, ma entrato in porta, di Krstovic. Padroni di casa che erano passati in vantaggio allo scadere del primo tempo con Walid Cheddira. Un punto che serve poco ad entrambe, Frosinone e Lecce rimangono in zona retrocessione.

L'altra gara, un altro scontro salvezza, vedeva l'Empoli (che pochi giorni fa aveva fermato la Fiorentina) ospitare il Cagliari di Ranieri. Gli ospiti hanno sbancato il “temibile” Castellani grazie alla sola rete di Jakub Jankto, arrivata nella ripresa. Ancora titolare Yerry Mina, ammonito, che è riuscito a tenere chiusa la porta di Scuffet. Colpaccio dunque dei sardi che espugnano Empoli: per Nicola si tratta della prima sconfitta.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 69, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Roma 47, Atalanta 46, Fiorentina 42, Lazio 40, Napoli 40, Torino 37, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 25, Udinese 24, Frosinone 24, Verona 23, Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.