La pesante sconfitta contro il Napoli scotta e la società viola adesso è chiamata a dare una risposta forte sul mercato in questa seconda parte di finestra invernale.

C'è ancora distanza per chiudere Vargas

Priorità agli esterni, dove continua a piacere Vargas dell’Ausburg. Per chiudere l'affare con i tedeschi ballano due milioni: 10 quelli richiesti dal club tedesco contro gli 8 messi sul piatto dalla Fiorentina.

C'è un modo per aggirare la clausola di Rodri

Occhio però anche alla pista che porta a Rodri Sanchez del Betis: il club spagnolo apre a una cessione in prestito oneroso con una bella cifra da mettere sul piatto (12 milioni), per poi intavolare una trattativa per la cessione definitiva tra un anno e mezzo. In questo modo si aggirerebbe la clausola rescissoria da 50 milioni presente sul suo contratto.

Ma non è il solo nome iberico

Come scrive La Nazione, attenzione anche a Ramazani dell'Almeira, mentre osservatori viola in Portogallo, hanno redatto una relazione molto positiva sul centrocampista Handel del Guimaraes.