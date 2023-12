Volevi non sognarlo un altro po' Berardi? L'eterno chiodo fisso di Italiano che ormai è passato di moda

Sessione di mercato che vai, Domenico Berardi che trovi. Il solito nome per la fascia lo fa Tuttosport a questo giro, con il classe ‘94 che da ormai un paio d’anni sarebbe il chiodo fisso di Italiano. I tempi per metterci le mani sopra però sono ormai superati e l'operazione ad oggi non ha presupposti per andare in scena. L'identikit che vorrebbe il tecnico della Fiorentina è proprio quello del ragazzo calabrese del Sassuolo.