Reparto esterni ridotto all'osso per qualità ma anche per quantità: Italiano avrà anche il problema Kouame

Non solo i tormenti di Nico Gonzalez, in attesa di capire quanto dovrà stare fuori, ma a gennaio 2024 anche la Coppa d'Africa inciderà sulle sorti della Fiorentina perché Christian Kouame sarà verosimilmente tra i convocati della Costa d'Avorio. Il classe ‘97 mancherà quindi per un mese circa, forse anche un mese e mezzo (la finale è in programma l’11 febbraio), come riporta Repubblica. Il rischio concreto per la Fiorentina è di ritrovarsi per un mese e mezzo, con un trofeo nel mezzo, con a disposizione appena 3 esterni, Brekalo, Ikoné e Sottil il cui contributo, ad oggi, è sotto gli occhi di tutti.