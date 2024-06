Zaniolo opzione ancora valida per la Fiorentina? Intanto il Galatasaray fissa il prezzo

Quello di Nicolò Zaniolo rimane un nome valido per la Fiorentina. L'attaccante italiano piace ai viola così come ad altri club, tra cui Atalanta e Juventus, e ha voglia di tornare in Italia per rilanciarsi dopo l'esperienza in Turchia.

Il Galatasaray fissa il prezzo

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, considerando anche l'infortunio che ha costretto Zaniolo a saltare l'Europeo, il Galatasaray fissa il prezzo: serviranno 15 milioni per accaparrarsi l'ex giocatore della Roma.