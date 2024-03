Pradè: "C'è gente che si dimentica che non c'è niente di scontato. Aspettavamo tutti il rientro di Dodo"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo il passaggio del turno in Conference League spiega: “Siamo felici, ogni squadra è difficile, abbiamo fatto un primo tempo sottotono, mentre il secondo tempo è stato molto buono. Sono contento per Barak e soprattutto per il rientro di Dodò: lo aspettavamo tutti e adesso la squadra è al completo. Per fine stagione avere tutti a disposizione è molto importante”.

E poi: “Siamo stati superiori nelle due gare, poi c'è gente si dimentica che tutto è difficile e non c'è niente di scontato. Contro l'Atalanta sarà una battaglia sportiva, come sempre, abbiamo un giorno per prepararla e deve essere bravo il mister a capire le condizioni psicologiche e fisiche dei giocatori”.

Sul presidente Commisso: “Dopo gara lo sentiamo sempre, quando va bene e quando va male. Quando vinciamo è sempre felice, perciò siamo contenti”.