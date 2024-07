"Gonzalez è il miglior giocatore della Fiorentina anche se salta tante partite. Fossi stato un dirigente Szczesny sarebbe viola"

Questo pomeriggio Gianfranco Monti, in diretta a Radio Bruno, ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi viola. Questo un estratto delle sue considerazioni sulla situazione in casa Fiorentina:

“Sono un po preoccupati per i risultati nelle ultime amichevoli, queste potrebbero essere considerate tranquillamente come un preliminare di Conference League. Amo il calciomercato ma quest’anno sin dall’inizio ho sempre detto di aspettare prima di commentare i vari nomi che venivano accostati alla Fiorentina. Qualcuno stamani, riferito a Tessmann, diceva che si comprano solo giocatori sconosciuti. Ma chi se ne frega, voglio prima vederli in campo. Fino a qualche settimana fa era vicinissimo a chiudere con l’Inter. E’ ovvio che vedendo i tanti romanisti all’aeroporto per Soule un po li invidio, ma quelli sono profili irraggiungibili per noi”.

“Kouame non lo venderei, e se devo prendere Djuric mi tengo Caprini tutta la vita”

“Io Kouamé lo terrei tutta la vita, è un jolly, conosce la squadra, l'ambiente, non ha eccessive pretese, per me è meglio lui di un Djuric per esempio. Ma meglio tenere Caprini, almeno è nostro e ci si può puntare e sono sicuro che tanti tifosi la pensino come me. Nico? Non venderei nemmeno lui, è il nostro miglior giocatore anche se ha fatto 35 partite su 60. Se lo devo vendere, ne voglio assolutamente uno meglio. Dove trovo la fiducia? In questo momento voglio rispettare il ruolo delle persone, spero si capisca. Adesso non ci possiamo più appoggiare al discorso "Joe Barone ha detto di no", purtroppo per quello che è successo. Ora c'è una dirigenza organizzata gioco-forza in maniera diversa, vediamo alla fine del mercato cosa sarà stato fatto e cosa no”.

“Dopo l'arrivo di Di Gregorio io avrei preso Szczesny”

Ha poi concluso parlando del portiere e di chi avrebbe preferito tra i pali: “Personalmente io, dopo che la Juve ha preso DI Gregorio, mi sarei fiondato su di Szczesny. S fossi stato io un dirigente della Fiorentina il polacco sarebbe gia in ritiro con Palladino in Inghilterra. Il Monza può permettersi Keylor Navas, che si economicamente messa meglio di noi? Questo non lo so, ma credo proprio di no, Altrimenti Palladino e Colpani non sarebbero venuti alla Fiorentina”.