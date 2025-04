L'organizzazione del calendario in Spagna ha permesso al Betis di giocarsi in anticipo il match di campionato che precede la semifinale d'andata di Conference e gli andalusi già da ieri mattina sono proiettati sulla sfida di giovedì prossimo con la Fiorentina. A Siviglia, sponda bianco-verde, si respira aria di storia, di appuntamento imperdibile, un po' come accadeva forse un paio d'anni fa a Firenze. E Pellegrini ha già in mente il suo undici ideale, il suo piano anti-Palladino, come specifica Estadio Deportivo: la squalifica in campionato di Aitor Ruibal in particolare, risolve già il dubbio sulla fascia destra difensiva, a danno di Sabaly. Contro la Fiorentina ci sarà dunque Ruibal, almeno per la sfida d'andata al Villamarin.