Ieri la Fiorentina è stata nettamente sconfitta in casa propria da un ottimo Napoli, che ha vinto 0-3. A tal proposito, ha parlato anche l'allenatore Pasquale Marino.

“Vincere a Firenze non facile, ma non ci si può appellare a nulla”

Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Il Napoli ha lanciato un segnale incredibile. Vincere al ‘Franchi’, a Firenze, non è mai cosa facile, eppure ieri non ci si può appellare proprio a nulla. Con questa vittoria netta, Conte ha dato una gran prova di forza anche in chiave Scudetto. Le altre? Inter resta favorita, per l'Atalanta fanno il tifo tutti quanti. Romperebbe l'egemonia”.