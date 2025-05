Longhi: "Italiano merita di allenare un top club, ma il suo Bologna adesso è una grande squadra"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare dell'ex allenatore viola Vincenzo Italiano.

“Se Italiano merita una grade squadra? Sicuramente merita una grande ma aggiungerei che il Bologna, essendo tra le prime 6 in classifica e avendo vinto la Coppa Italia, è da considerarsi una grande. Se per grande squadra si intendono quei club che hanno scritto la storia del nostro campionato, sappiamo benissimo che non si tratterebbe soltanto di avere i meriti per farlo. Spesso questi trasferimenti diventano molto complicati”.

“Adesso il Bologna con Italiano è una big del calcio italiano”

Ha anche aggiunto: “Ormai è innegabile che sarebbe meritevole di approdare in una di queste ma sappiamo anche che dovremmo assistere a tutta una serie di incastri che potrebbero poi permettergli di allenarne una. Il Bologna di Italiano ha comunque confermato di essere attualmente una big del nostro calcio”.