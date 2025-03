Due pesi e due misure: mica era la prima volta che appariva una scritta del genere in una curva italiana. I precedenti... Mai sanzionati

Ha destato particolare scalpore la decisione del Giudice Sportivo di sanzionare la Fiorentina con una multa da 50mila euro per la coreografia fatta dai tifosi viola prima della partita contro la Juventus. In particolare perché si tratta della prima multa che viene comminata da un giudice sportivo per una scritta del genere (Juve merda).

Precedenti si erano già registrati in Italia, con particolari riferimenti ai derby di Milano e Roma. Nel 2001 erano stati i tifosi della Lazio a scrivere in curva “Roma merda” in occasione del derby capitolino. Coreografia non sanzionata.

Anche a Milano è accaduta una cosa simile… Per ben due volte. La Fossa dei Leoni (prima del 2005) organizzò una coreografia con scritto “Inter merda”, mentre nel più recente 2020 la Nord replicò la scritta con le luci dei cellulari dei tifosi mentre venivano spente le luci di San Siro. Nemmeno a dirsi: nessuna multa in entrambi i casi. Due pesi e due misure. Nemmeno fosse la prima volta.