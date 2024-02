Longhi: "La Fiorentina non ha una rosa all'altezza per avere continuità. Con Belotti le cose miglioreranno"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta di Lecce. Questo un estratto delle sue parole:

“La Fiorentina, per una questione di organico, non può avere la continuità che hanno le tre squadre davanti in classifica: il Napoli è una squadra che poteva essere a quei livelli ma ha fallito, non è facile. Questa cosa è da mettere in preventivo per i tanti tifosi viola. Se non c’è stato continuità in termini di risultati, grazie a Vincenzo Italiano ha però sempre avuto in termini di gioco”

Ha concluso sottolineando la vera lacuna della squadra viola: “Tengo a ripetere ciò che si dice da tempo: manca quello che la butta dentro. Da Vlahovic in avanti gli altri non hanno per niente reso. Nei giorni scorsi, Negli ultimi giorni di mercato, avevo detto che Belotti poteva rappresentare un ottima chance per la finalizzazione del lavoro che la Fiorentina di Italiano costruisce. Per cui al di là delle delusioni, credo che con un Belotti in più, ed il peso offensivo che l’attaccante riesce a dare alle sue squadre, la Fiorentina possa ritrovare quello che ha avuto fino a poco tempo fa e che ha perso nelle ultime partite”