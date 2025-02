Se alla Fiorentina l'aria inizia a essere pesante dopo le tre sconfitte consecutive in Serie A, in casa Panathinaikos, prossimo avversario viola in Conference League, di certo non sorridono.

La squadra greca ieri ha perso malamente in casa del Lamia, fanalino di coda della Super League, per 3-1. Dopo il gol del vantaggio di Thsibola, il Pana ha risposto con l'ex Sassuolo Djuricic. Nel finale la doppietta di Furtado ha condannato i biancoverdi alla sconfitta.

Il secondo gol del giocatore di casa è arrivato su rigore, concesso per un motivo al limite dell'assurdo. Nel tentativo di pareggiare, i giocatori ospiti non si sono resi conto della strana traiettoria di un pallone che è rotolato per diversi metri sulla linea laterale, credendolo uscito. Nessuna comunicazione da parte dell'arbitro e dell'assistente, con uno degli attaccanti del Lamia che si è lanciato indisturbato verso la porta di Draogwski.

A quel punto l'estero Mancini del Pana ha lanciato un pallone in campo verso la propria area, disturbando l'azione pericolosa. Nonostante la parata dell'ex portiere della Fiorentina, giallo per Mancini e rigore per il Lamia, poi realizzato. Questo il video dell'episodio: