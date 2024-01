Una battuta anche di mister Gabriele Cioffi in sala stampa, dopo il pareggio contro la Fiorentina della sua Udinese:

"Posso solo dire bravi ai ragazzi, non è facile presentarsi al Franchi contro la Fiorentina, che è una grande squadra, e fare la partita. In termini di occasioni, più che di gioco, essere determinati, chiudere gli spazi e da qui vogliamo ripartire. Lo considero un punto guadagnato, noi abbiamo sbagliato occasioni ma ci vuole grande rispetto per una grande squadra".