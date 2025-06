Kean e Ranieri, in azzurro, sfidano la Fiorentina Under 18: test congiunto a Coverciano per l'Italia. Gruppo al completo

In vista dell'inizio delle qualificazioni per i prossimi Mondiali, con la gara contro la Norvegia in programma venerdì 6 giugno alle ore 20:45, l'Italia si prepara al suo debutto nel girone. A Coverciano, Luciano Spalletti ha guidato la seduta di allenamento odierna con il gruppo al completo: dopo l'addio di Gabbia per problemi fisici, Gatti è rimasto a disposizione. Presenti anche Rugani e Di Lorenzo, ultimi arrivati, come riportato da Tuttomercatoweb.com.

Presenti regolarmente Luca Ranieri e Moise Kean, che hanno sfidato un'altra Fiorentina: l'Italia, infatti, ha svolto un allenamento congiunto con la selezione viola Under 18.