Il Milan si prende la vittoria nel recupero! Cremonese beffata e ancora al pari della Fiorentina. Guardia la NUOVA classifica di SERIE A

Sembrava una partita maledetta per i rossoneri, una di quelle in cui non riesci a segnare nemmeno se il match andasse avanti all'infinito. Il Milan invece è stato caparbio a crederci fin all'ultimo e nei minuti conclusivi ha trovato due gol che valgono 3 punti.

Il match

A dire il vero la Cremonese non è stata tutta la partita rintanata in difesa subendo il gioco avversario. Soprattutto nella prima frazione di gioco i grigiorossi sono riusciti a impensierire Modric e compagni soprattutto con un'occasione che Bonazzoli non è riuscito a sfruttare. Le palle gol maggiori sono capitate sui piedi di Leao;, il portoghese però ha sbagliato l'impossibile non capitalizzando le tante azioni offensive costruite dai compagni. A risolvere il match ci ha pensato il difensore centrale Pavlovic, che al 90esimo ha trovato la deviazione vincente su calcio d'angolo. Quattro minuti dopo Leao si è fatto perdonare la brutta prestazione riuscendo a finalizzare la perfetta ripartenza gestita da Nkunku e Fullkrug. La Cremonese, dopo aver sperato nel pareggio, rimane così a bocca asciutta e al pari della Fiorentina, che domani potrebbero staccarla in caso di vittoria.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 67, Milan 57, Napoli 53, Roma 50, Como 48, Juventus 46, Atalanta 45, Bologna 36, Sassuolo 35, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.