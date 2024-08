Nico Gonzalez sarà ceduto. Questa è la certezza che in questo momento aleggia in casa Fiorentina. Come riporta Sky Sport, l'ok di Commisso per la cessione dell'argentino arriverà prima della fine del mercato.

Atalanta o Juventus la sua destinazione? Gonzalez ha già espresso la sua preferenza per i bianconeri, ma in corsa rimane forte anche la Dea, alle prese con il doppio addio di Lookman e Koopmeiners.

Nelle prossime ore è previsto un nuovo summit in casa viola tra i dirigenti e il presidente Rocco Commisso per fare il punto della situazione, ma la volontà del club è quella di cedere il giocatore al miglior offerente. Una riunione che è anche un segnale per la Juventus, un invito a migliorare la prima offerta presentata da 30 milioni.