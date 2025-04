Hotel e campo cercasi: la Fiorentina resta in Sardegna ma deve fare i conti con una riorganizzazione per niente semplice

Come vi abbiamo raccontato la Fiorentina, avvisata in tempo che la partita con il Cagliari verrà recuperata dopodomani, non è tornata a Firenze preferendo rimanere in Sardegna. Scelta logica vista la vicinanza del recupero, ma che ha portato delle conseguenze logistiche e organizzative non scontate.

Hotel e campo cercasi

Prima di tutto per ciò che riguarda il pernottamento: la squadra dovrà trovare un altro albergo dove far alloggiare squadra e staff (più di cinquanta persone in totale) da oggi a mercoledì. E poi la questione legata al campo, con Palladino che dovrà dirigere una seduta oggi e una rifinitura domani: la società dovrà trovargli un impianto a disposizione e fornirgli in qualche modo l'attrezzatura necessaria, che ovviamente non era stata portata dietro da Firenze.