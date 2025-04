Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, la Fiorentina è stata avvisata in tempo del recupero della gara contro il Cagliari che si doveva svolgere questo pomeriggio e invece sarà giocata mercoledì.

Così il gruppo viola, dopo aver lasciato l'albergo, non si è imbarcato sul volo che lo avrebbe dovuto riportare a Firenze e dunque rimarrà in Sardegna fino a mercoledì per prepararsi alla gara senza ulteriori spostamenti.