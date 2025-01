Cos'è che accomuna Robin Gosens, Mats Hummels e Christoph Kramer? Oltre al fatto di essere tutti calciatori, c'è anche la loro passione per il vino che li ha portati ad essere imprenditori in questo particolare settore.

“Herbstmeister” è il nome del cuvée Riesling 2022 da loro prodotto nei vigneti di Zellertal nel Palatinato e che è stato commercializzato a partire dallo scorso ottobre al prezzo di 29 euro a bottiglia.

“Un completo successo”

L’ingresso sul mercato è stato un “completo successo - ha affermato il produttore - Abbiamo ricevuto feedback costantemente positivi e abbiamo già ricevuto un gran numero di richieste da parte dei rivenditori, che non siamo stati in grado di soddisfare totalmente a causa della quantità limitata della prima annata”.

“Una bellissima esperienza”

"È una bellissima esperienza" è quello che invece ha fatto sapere l'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens. “Mats, Chris e io andiamo molto d'accordo da molto tempo, siamo diventati ottimi amici”. L'ex Union Berlin ha “imparato ad amare” ancora di più il vino nei pittoreschi vigneti della Toscana e la seconda parte del 2024 che ci siamo lasciati alle spalle è stata per lui molto positiva per l'approdo a Firenze, per essere diventato subito titolare e essere entrato anche nelle grazie dei tifosi viola.