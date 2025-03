Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, l'esperto di mercato e giornalista tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato così della situazione in casa viola. Queste le sue parole: “Anche la Fiorentina sta lavorando per il prossimo anno. È normale che un’eventuale vittoria in Conference o il piazzamento in zona Europa League aiuterebbero tanto ma l’obiettivo è migliorare a prescindere la squadra. La società viola ha molte situazioni in divenire ed è pronta a definirle. Kean oggi rappresenta un punto di riferimento fondamentale e il suo feeling con Firenze è eccezionale. Ha una clausola rescissoria di 52 milioni di euro esercitabile dal 1 al 15 luglio e l’Arsenal non ha mai nascosto il suo interesse in questi casi la volontà può fare la differenza”

E ancora: “ La società punta a ripartire anche da Gudmundsson che ha vissuto una prima parte di stagione non facile anche a causa degli infortuni. L’islandese ora sta dimostrando tutto il suo valore. C’è un diritto di riscatto a 18 con bonus dopo i 7 di prestito oneroso già spesi. La Fiorentina ci crede tantissimo. Per non parlare di De Gea. Al momento del suo arrivo a Firenze è stata inserita un’opzione di rinnovo di un altro anno a favore dei viola con aumento di ingaggio. L’ex portiere dello United ha contribuito molto anche con la sua esperienza e personalità alla crescita della squadra. De Gea in viola si trova molto bene. Una spinta ulteriore sarebbe sicuramente l’Europa”.

E infine: “Per Gosens il riscatto obbligatorio scatterà a breve. Ha conquistato tutti e come è già successo in questi mesi sarà uno dei leader anche della prossima stagione. E chiudiamo con Fagioli. A gennaio il club viola lo ha preso dalla Juventus con la formula del prestito oneroso a 2,5 con obbligo di riscatto a 13,5 più bonus (e percentuale sulla futura rivendita) in caso di piazzamento in Europa. Anche qui nessun dubbio, il suo futuro sarà viola. La Fiorentina ha già deciso di acquistarlo a prescindere dalle condizioni”.