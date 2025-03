Questo pomeriggio Fiorentina e Atalanta torneranno in scena al franchi dopo la sosta nazionali per affrontarsi per il match valido per la 30esima giornata di Serie A. Palladino è pronto a riproporre l'ormai collaudato 3-5-2, con De Gea inamovibile in porta, difesa a tre con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Comuzzo pronto a insidiare una maglia da titolare, ma parte dietro nelle quotazioni. A centrocampo riproposto il trio Mandragora, Fagioli, Cataldi, con Dodo e Gosens larghi sulle fasce. Davanti la coppia Kean-Gudmundsson, con Beltran pronto alla staffetta.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Gosens, Gudmundsson, Kean.