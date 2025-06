Per la gara di ritorno del playout di stasera tra Salernitana e Sampdoria, con i blucerchiati che hanno vinto 2-0 all'andata, saranno titolari come sempre i due giocatori viola in prestito ai granata dalla Fiorentina, ovvero il portiere Oliver Christensen e il centrocampista Lorenzo Amatucci.

L'incoraggiamento di un grande ex Fiorentina

Per incoraggiare la Salernitana in vista di questa importante gara è arrivato via social anche un messaggio di incoraggiamento da parte di Franck Ribery, campione mondiale, ex attaccante della Fiorentina che ha chiuso la sua avventura calcistica con i campani.

Il testo del messaggio

Questo il messaggio di Ribery ai giocatori della Salernitana: "Credete in voi stessi, date tutto in campo! La vostra passione e determinazione saranno la chiave per la vittoria! Forza Salernitana".